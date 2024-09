„Überraschung gegen die Großen“ – was Sami Khedira dem VfB zutraut

VfB in der Champions League

13 Freut sich auf das Duell seiner Ex-Clubs in der Champions League: Weltmeister Sami Khedira. In unserer Bildergalerie blicken wir auf frühere Auftritte des VfB in der Königsklasse. Foto: imago//Kirchner-Media

Sami Khedira wurde beim VfB Stuttgart groß und empfahl sich so für Real Madrid – vor dem großen Duell seiner Ex-Clubs spricht der Weltmeister exklusiv über den Mythos Real und die Chancen des VfB.











Es ist so weit. An diesem Dienstag (21 Uhr) steigt für den VfB Stuttgart das große Spiel in der Champions League bei Real Madrid. Weltmeister Sami Khedira spricht vorher über seine Ex-Clubs.