VfB in der Champions League: Trotz der Verletzten – Woltemade, Diehl und Hendriks müssen zuschauen

1 Ramon Hendriks (li.) und Nick Woltemade stehen nicht im Champions-League-Kader des VfB. Foto: /Robin Rudel

Der VfB Stuttgart kann in der Königsklasse bei Roter Stern Belgrad trotz der vielen Verletzten nicht auf Nick Woltemade, Justin Diehl und Ramon Hendriks bauen. Das Trio steht nicht im internationalen Spielerkader der Stuttgarter. Ein klassisches Eigentor?











Wenn der VfB an diesem Samstag (15.30 Uhr) den VfL Bochum empfängt, dann wird Nick Woltemade erstmals in der Bundesliga-Startelf der Stuttgarter erwartet. Besonders in dem sehr wahrscheinlichen Fall, dass Angelo Stiller ausfällt – und Enzo Millot auf die Sechs nach hinten rückt. Verteidiger Ramon Hendriks ist in der personell ausgedünnten Innenverteidigung der Stuttgarter gegen Bochum derweil die erste Alternative auf eine Einwechslung. Dies alles in Zeiten, in denen der Vizemeister mit einer Flut an Verletzten zu kämpfen hat.