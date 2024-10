VfB in der Champions League: Lösungen und Lücken – warum der VfB gegen Sparta Prag vergeblich sucht

VfB in der Champions League

12 Selten war ein Durchkommen: Die VfB-Spieler Chris Führich (re.) und Enzo Millot (li.). Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart hat in der Champions League seinen ersten Punkt der Saison geholt. Wirklich zufrieden ist damit aber kaum jemand. Warum der Aufwand der Stuttgarter nicht zu mehr führte.











Link kopiert



Fabian Rieder schloss in der 87. Minute noch einmal entschlossen ab. Kurz vor dem Ende der Nachspielzeit versuchte es Anthony Rouault aus der Distanz. Aber: Beide Male war Peter Vindahl, der Torhüter von Sparta Prag, zur Stelle – und kurz nachdem der Abpfiff ertönt war, sah man durchaus bedröppelte Mienen in den Reihen des VfB Stuttgart. Ganz klar: Das erste Heimspiel in der Champions League seit dem 23. Februar 2010 (1:1 gegen den FC Barcelona) hatten sich die Stuttgarter anders vorgestellt.