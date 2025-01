9 Vorletztes Duell in der Ligaphase der Champions League. Der VfB Stuttgart tritt bei Slovan Bratislava an – wie stimmen auf die Partie ein. Foto: IMAGO/Branislav Racko/Baumann

Um 21 Uhr am Dienstagabend tritt der VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava an. Wir stimmen euch wieder auf die Partie in der Champions League ein – jetzt im MeinVfB-Livestream.











Der VfB Stuttgart will seine Reise in der Champions League verlängern. In den beiden ausstehenden Partien der Ligaphase sollen noch genügend Punkte gesammelt werden, um in die Zwischenrunde einziehen zu können. Ein Sieg am Dienstagabend (21 Uhr) bei Slovan Bratislava ist dabei quasi Pflicht.