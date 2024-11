1 Der VfB trifft am Mittwoch auf Silas Katompa, der derzeit an Roter Stern Belgrad ausgeliehen ist. Foto: StZN/imago

Für den VfB Stuttgart steht am Mittwoch das fünfte Spiel dieser Saison in der Champions League an. Wir stimmen euch auf die Partie bei Roter Stern Belgrad ein – im Live-Countdown des MeinVfB-Teams. Seid beim Livestream dabei!











Vier Punkte hat der VfB Stuttgart in der Champions League bislang gesammelt. In Spiel Nummer fünf sollen drei weitere dazukommen. Am Mittwoch (18.45 Uhr) tritt das Team des Trainers Sebastian Hoeneß bei Roter Stern Belgrad an.