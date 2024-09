VfB in der Champions League: Am Dienstag wieder live – der MeinVfB-Countdown zur Königsklasse

1 Der VfB Stuttgart gegen Sparta Prag – zuletzt gab es das Duell im Trainingslager Anfang 2023. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Vorfreude steigt: An diesem Dienstag bestreitet der VfB Stuttgart das erste Champions-League-Heimspiel seit 2010. Wir streamen am Spieltag ab 11 Uhr live auf dem MeinVfB-Youtube-Kanal unseren Champions-League-Countdown.











Link kopiert



Sein Comeback in der Königsklasse hat der VfB Stuttgart vor zwei Wochen gegeben – mit einem starken Auftritt, der jedoch in einer 1:3-Niederlage bei Real Madrid mündete. Nun kehrt die Champions League nach Stuttgart zurück. Am zweiten Spieltag ist an diesem Dienstag Sparta Prag zu Gast in der MHP-Arena.