VfB im DFB-Pokalfinale: Live im Stream am Donnerstag – unser Final-Countdown mit Fredi Bobic

1 Fredi Bobic mit dem DFB-Pokal – 1997 gewann er ihn als Spieler mit dem VfB Stuttgart, 2018 als Sportvorstand mit Eintracht Frankfurt. Foto: Baumann, imago/Jan Hübner

Die heiße Phase beginnt! Unser MeinVfB-Team stimmt am Donnerstag, 18 Uhr, alle Fans auf das Finale ein. Per Livestream aus Berlin – und mit einem, der weiß, wie man den Pott holt.











Link kopiert



Die Mannschaft kommt am Donnerstag in Berlin an, auch einige Funktionäre des VfB Stuttgart landen dann ebenfalls schon in der Hauptstadt – zahlreiche Fans sind sowieso schon da. Das Finalfieber steigt, das Endspiel naht: Am Samstag (20 Uhr) spielt der VfB Stuttgart erstmals seit 2013 wieder im Olympiastadion um den DFB-Pokal.