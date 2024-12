VfB im DFB-Pokal: „Von Anfang an bereit“ – wie der VfB das Viertelfinale perfekt gemacht hat

„Von Anfang an bereit“ – wie der VfB das Viertelfinale perfekt gemacht hat

4 Enzo Millot (re.) öffnet die Tür zum Viertelfinale – der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart trifft zum 1:0 gegen den SSV Jahn Regensburg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Zum dritten Mal in Folge steht der VfB Stuttgart im Viertelfinale des DFB-Pokals. Beim 3:0 beim SSV Jahn Regensburg ließ das Team nichts anbrennen. Was war der Schlüssel?











Am Ende standen sie dann fast wieder alle auf dem Platz des Jahnstadions in Regensburg, die Stammkräfte des VfB Stuttgart – und machten mit allen anderen nach dem Abpfiff der Viertelfinalpartie des DFB-Pokals einen ziemlich zufriedenen Eindruck. Trotz zahlreichen Wechseln in der Startformation hatte der Vizemeister der vergangenen Bundesligasaison die Pflichtaufgabe beim Zweitliga-Schlusslicht souverän gelöst. 3:0 siegten die Stuttgarter – und dürfen im neuen Jahr weiter vom ersten Pokaltriumph seit 1997 träumen.