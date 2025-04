VfB II gegen Waldhof Mannheim: Wegweiser in Mannheim – VfB mit breiter Brust

Vier Spieltage vor Schluss steht der VfB Stuttgart II knapp auf einem Abstiegsplatz. Gegen Waldhof Mannheim geht es am Sonntag um mehr als nur drei Punkte. Trainer Markus Fiedler ist vor dem direkten Duell zuversichtlich.

Waldhof Mannheim zieht vor dem wegweisenden Duell im Abstiegskampf der dritten Liga gegen die U 21 des VfB alle Register – auch abseits des Platzes. 10 000 Karten hat der Club in Kooperation mit seinen Sponsoren für das Heimspiel am Sonntag (19.30 Uhr) verschenkt, um von den Rängen die volle Wucht und Unterstützung des eigenen Anhangs zu erhalten.

Denn es geht um viel im Carl-Benz-Stadion: Vier Mannschaften steigen ab, der VfB befindet sich auf eben jenem viertletzten Platz – punktgleich mit den Mannheimern, die direkt oberhalb der roten Zone rangieren. Auch Stuttgart-Trainer Markus Fiedler sieht in dem Spiel eine hohe Wichtigkeit, warnt allerdings vor allzu definitiven Aussagen: „Ich denke, die Entscheidung, wer oben bleiben darf, wird nach 38 Spieltagen fallen.“ Nach der Partie am Sonntag stehen noch drei weitere Spiele aus.

„Wir sind damals wie heute in der Verfolgerrolle“

Die große Kulisse – 17 000 Karten sind für den Heimbereich vergriffen – schreckt den VfB dabei nicht. Das habe man schon ein paar Mal in dieser Saison angetroffen, so Fiedler. Etwa bei den Spielen bei Hansa Rostock, Dynamo Dresden oder beim 1. FC Saarbrücken: „Ich denke nicht, dass die Atmosphäre beim Waldhof etwas sein wird, was wir davor noch nicht erfahren haben.“

Seine Mannschaft, betont der 39-jährige gebürtige Leonberger, fühle sich in dieser Rolle des Jägers im Saisonfinale ohnehin wohl. Er verweist auf die vergangene Spielzeit, als man am letzten Spieltag überraschend auf den ersten Platz der Regionalliga sprang und sich damit den Aufstieg vor dem Stadtrivalen Stuttgarter Kickers sicherte. „Letzte Saison waren wir vier Spieltage vor Ende vier Punkte von der Tabellenspitze entfernt. Wir sind damals wie heute in der Verfolgerrolle und tun gut daran, uns auf unsere eigene Leistung zu fokussieren.“

Wäre theoretisch verfügbar für das Saisonfinale in der dritten Liga: Pascal Stenzel Foto: Baumann

Mit welcher Mannschaft aber wird er den Schlussspurt angehen? In letzter Zeit kamen immer wieder Gerüchte auf, dass Spieler aus dem Lizenzspieler-Kader der Stuttgarter zur U 21 stoßen könnten, um die Chancen eines Ligaverbleibs zu erhöhen. Zwei Namen, die immer wieder fielen, waren jene der rechten Außenverteidiger Pascal Stenzel und Leonidas Stergiou. Diese Gerüchte dementierte Markus Fiedler bereits in der Vergangenheit – und ist in Bezug auf die Defensivspieler weiterhin eindeutig: „Es gibt bis hierher – auch einschließlich des Spiels gegen Waldhof Mannheim – keine Überlegungen, Spieler aus der Profimannschaft einzusetzen.“

Sowieso liegt sein voller Fokus auf der Partie in Mannheim: „Wir freuen uns auf eine besondere Atmosphäre und ein Spiel, in dem es richtig um was geht.“ Fest steht: Mit einem Sieg am Sonntagabend würde der VfB die Abstiegsränge der dritten Liga verlassen.