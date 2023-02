1 Innenverteidiger Jakov Suver ist wieder am Ball für die U21 des VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Elf Monate nach seiner Knieoperation feiert Verteidiger Jakov Suver beim 2:0-Testspielsieg gegen den Bahlinger SC sein Comeback im Team des VfB Stuttgart II. Im nächsten Test kommt es nun zu einem Wiedersehen mit einem Ex-Spieler.









Die Blicke waren vor allem auf Jakov Suver gerichtet. Elf Monate nach seiner Knie-Operation feierte der Verteidiger des Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II beim 2:0 (1:0) Testspielsieg gegen Ligarivale Bahlinger SC sein Comeback. „Jakov hat sehr, sehr souverän gespielt, legte einen mutigen Auftritt hin, er hatte sich diese 45 Minuten redlich verdient“, sagte VfB-Trainer Frank Fahrenhorst. Der Coach hatte den 20-Jährigen, der in seiner Karriere bisher für alle deutschen U-Nationalmannschaften von der U15 bis zur U19 nominiert wurde, behutsam aufgebaut. Nun gab er ihm mit auf den Weg, dass er seine Rückkehr genießen und in Ruhe seinen Rhythmus finden soll. Das gelang dem Bruder von Mario Suver (23), der seit Sommer für Drittligist Borussia Dortmund II am Ball ist.

Die Tore gegen den Bahlinger SC erzielten Noah Ganaus (40.) und Mattis Hoppe (59.). „60 Minuten lang war ich mit unserer Leistung sehr zufrieden, danach ließen wir die Abstände in der Abwehrkette zu groß werden und der Gegner kam zu Chancen“, sagte Fahrenhorst, der in der Liga in dieser Saison beide Spiele gegen den BSC (0:1 und 2:3) verloren hatte.

Für die U21 geht es bereits an diesem Mittwoch mit einem Testspiel weiter. Um 15 Uhr ist der VfR Mannheim zu Gast auf dem Kunstrasen am VfB-Clubzentrum. Beim Verbandsligisten ist Ex-VfB-II-Spieler Richard Weil (35) als spielender Co-Trainer tätig. Am kommenden Samstag (14 Uhr) ist der VfB dann beim Oberligisten TSG Backnang zu Gast.

Aufstellung VfB II

Schock (46. Glaus) – Aidonis (46. Chase), Kapp (60. Nothnagel), Suver (46. Schuster, 80. Griebsch) – Hoppe (80. Landu), Bazzoli (60. Meyer), Hetemi (46. Laupheimer), Cisse (46. Weik) – Drakas (65. Sonnenwald), Wolf (65. Okada) – Ganaus (46. Schipplock).