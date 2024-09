1 Kann der VfB den ersten Sieg in der Champions League bejubeln? Am 1. Spieltag in Madrid reichte es trotz guter Leistung noch nicht zu Punkten. Foto: IMAGO/Passion2Press/IMAGO/Markus Fischer

Das erste Heimspiel in der Champions League steht an: der VfB Stuttgart trifft an diesem Dienstag auf Sparta Prag. Wo wird die Partie übertragen? Und wann geht es los?











Die Euphorie rund um den VfB Stuttgart kennt in diesen Tagen keine Grenzen – und ein Highlight jagt das nächste. An diesem Dienstag steht das erste Heimspiel in der diesjährigen Champions-League-Saison an. Zu Gast ist am 2. Spieltag der tschechische Vertreter Sparta Prag.