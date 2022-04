VfB-Heimspiel am Samstag

1 Der VfB empfängt am Samstag den VfL Wolfsburg. Die Fans sollen mehr Zeit für die Anfahrt einplanen, rät der VVS. Foto: IMAGO/Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto

Wie schon zu Beginn des Monats kommt es an diesem Samstag wieder zu Einschränkungen des S-Bahn-Betriebs. Das hat Folgen für Fußballfans, die nach Bad Cannstatt wollen.















Link kopiert

Die Bahn baut am Wochenende wieder in Bad Cannstatt. Dort müssen neue Kabel verlegt werden. Wegen dieser Arbeiten können S-Bahnen nur im Halbstundentakt fahren, teilt der Verkehrsverbund (VVS) mit. Es wir den Fans daher empfohlen, zum Spiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg mit einem ausreichenden Zeitpuffer anzureisen. Dazu können sie das Kombi-Ticket nutzen: Die Eintrittskarte dient damit auch als Fahrkarte im VVS-Bereich.

Zur Anreise fährt die S1 wegen Bauarbeiten nur alle 30 Minuten bis zur Haltestelle Neckarpark. Zusätzlich fährt ein Sonderzug der Linie S11 von der Haltestelle Schwabstraße um 14.35 Uhr nach Plochingen. Ab Plochingen fährt ein zusätzlicher Zug um 13.53 Uhr bis zur Schwabstraße. Außerdem können Stadionbesucher mit der S2 und S3 sowie den Regionalzügen bis Bad Cannstatt anreisen. Auch die S2 und S3 sind nur alle halbe Stunde im Einsatz.

Zum Stadion kommt man am Samstag auch mit der Stadtbahn. Alle zehn Minuten zwischen 13.02 Uhr und 15.12 Uhr fährt die Sonderlinie U11 ab Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) über Berliner Platz, Charlottenplatz bis Neckarpark (Stadion).

Zur Abreise fährt die S1 ab Neckarpark nur alle 30 Minuten. Außerdem fährt ab Neckarpark ein zusätzlicher Zug um 17.47 Uhr nach Plochingen und um 17.52 Uhr nach Herrenberg. Fußballfans können zudem über den Bahnhof Bad Cannstatt mit den Linien S2 und S3 abreisen. Diese fahren ebenfalls alle 30 Minuten. Auch die Regionalzüge können für die Heimfahrt genutzt werden.

Nach Spielende fährt die Sonderlinie U11 je nach Bedarf von Neckarpark (Stadion) über Charlottenplatz und Berliner Platz bis Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz).

Ab Hauptbahnhof (tief) fahren die S4 in Richtung Marbach und Backnang, die S5 in Richtung Bietigheim-Bissingen sowie die S6 in Richtung Weil der Stadt.