VfB-Heimspiel am 15. Januar: So kommen VfB-Fans trotz Streckensperrung nach Waiblingen

Beim Heimspiel des VfB Stuttgart am 15. Januar müssen Fans bei der Heimfahrt Ersatzbusse zwischen Cannstatt und Waiblingen nutzen. Auch vom Neckarpark starten Busse.

Beim Heimspiel VfB Stuttgart gegen RB Leipzig am Mittwoch, 15. Januar, müssen sich Fans darauf einstellen, dass es bei der Rückfahrt wegen verschiedener Bauarbeiten im VVS-Netz zu Einschränkungen kommt. Denn derzeit ist nachts die Strecke zwischen Waiblingen und Stuttgart-Hauptbahnhof von 21 bis 5 Uhr gesperrt. Zum Spiel kommen Fans wie gewohnt.

Zur Anreise können Fans mit der S1 bis Neckarpark oder mit der S2 und S3 bis Bad Cannstatt fahren – jeweils im 15-Minuten-Takt. Besucher können auch mit den Regionalzügen der Linien MEX12/18 (Tübingen/Heilbronn), MEX13 (Aalen), MEX16 (Geislingen) und MEX19/90/RE90 (Gaildorf) bis Bad Cannstatt fahren – jeweils im 30-Minuten-Takt.

S1 fährt nach Spielende nur alle 30 Minuten

Zur Abreise fahren die Züge wie folgt: Die S1 fährt nach Spielende nur alle 30 Minuten von Neckarpark nach Kirchheim/Teck beziehungsweis nach Böblingen. Zwischen Böblingen und Herrenberg fahren Ersatzbusse der Linie S1E. Ausnahme ist die S1 um 22.57 Uhr, die vom Neckarpark bis Herrenberg fährt.

Die Nutzer der S2 und S3 sind von der Nachtsperrung von 21 bis 5 Uhr zwischen Stuttgarter Hauptbahnhof und Waiblingen betroffen. Daher müssen sie Ersatzbusse nutzen. Ab Bad Cannstatt Wilhelmsplatz bis Waiblingen sind Ersatzbusse der Linie S2E im Einsatz. Die DB setzt Zusatzbusse ein, unter anderem auch als Direktbusse der Linie S3X unmittelbar vom Neckarpark nach Waiblingen. Ab Waiblingen fährt dann die S-Bahn alle 30 Minuten nach Schorndorf beziehungsweise nach Backnang. Vom Hauptbahnhof (tief) fährt die S2 alle 30 Minuten bis Filderstadt.

Im Regionalverkehr fährt der MEX12/18 nach Tübingen und Heilbronn und MEX16 nach Geislingen ab Bad Cannstatt alle 30 Minuten.

Für den MEX13 rollen Ersatzbusse bis Waiblingen, ab Waiblingen fahren dann die Züge der Linie MEX13 nach Aalen. Für den MEX19/90 und RE90 sind Ersatzbusse zwischen Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) und Backnang im Einsatz.

Fahrgäste sollen mehr Zeit einplanen

Die DB empfiehlt ihren S-Bahn-Fahrgästen, bei der Hin- und Rückfahrt mehr Zeit einzuplanen und jeweils vor Fahrtantritt die Verbindungen in der elektronischen Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn und des VVS oder in den Apps DB Navigator und VVS Mobil zu prüfen. Die Eintrittskarte zum Spiel ist auch Ticket in allen VVS-Verkehrsmitteln im gesamten VVS-Netz.

Zur An- und Abreise empfiehlt der VVS Fußballfans, die öffentlichen Verkehrsmittel mit dem Kombiticket zu nutzen. Die Sonderlinie U11 der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) fährt zwischen 18.08 und 20.30 Uhr alle sieben bis acht Minuten ab Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) über Berliner Platz, Charlottenplatz bis Neckarpark (Stadion). Auch nach Spielende ist die U11 im Einsatz. Weitere Informationen dazu gibt es auch auf der SSB-Website.

Mehr Ersatzbusse beim VfB-Heimspiel

Sperrung

Im Zusammenhang mit Arbeiten zum Digitalen Knoten Stuttgart ist die Strecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen noch bis Montag, 3. Februar, an allen Tagen von 21 bis 5 Uhr für den gesamten Zugverkehr gesperrt. Das Angebot von Ersatzbussen wurde zum VfB-Heimspiel ausgeweitet. Infos auch unter www.s-bahn-stuttgart.de