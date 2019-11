8 Im April 2017 spielten der VfB und der KSC das letzte Mal gegeneinander. Foto: Baumann

Das Spiel des VfB Stuttgart gegen den Karlsruher SC am Sonntag ist nicht nur für die Fans ein besonderes Duell. Beide Teams lechzen nach einem Erfolgserlebnis. Unsere Bildergalerie zeigt den KSC im Faktencheck.

Stuttgart - Es ist wieder soweit: An diesem Sonntag (13.30 Uhr) kommt es zum baden-württembergischen Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC. 44 Mal sind sich die Teams in der ersten und zweiten Bundesliga bislang gegenübergestanden. 27 Mal hieß der Sieger VfB, acht Mal triumphierte der KSC in der Vergangenheit. Die 45. Begegnung ist sportlich besonders bedeutsam. Der VfB benötigt nach vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Sielen dringend ein Erfolgserlebnis. Die Badener ihrerseits wollen eine Serie von sieben Remis nacheinander beenden. Brisanz steckt auch in der großen Rivalität der beiden Fanlager - immer eine Herausforderung für die Ordnungskräfte. Auch der Bundestrainer Joachim Löw mahnt vor dem Derby am Sonntag die Fans zur Besonnenheit, wie in unserer Bildergalerie zu lesen ist.