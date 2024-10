1 OSC Lille gegen Real Madrid: Ayyoub Bouaddi (r) von Lille gegen Luka Modric von Real Madrid. Titelverteidiger Real Madrid hat in der Champions League überraschend gepatzt. Foto: dpa/Thibault Camus

Titelverteidiger Real Madrid hat in der Champions League überraschend gepatzt. Der spanische Topclub um Nationalverteidiger Antonio Rüdiger verlor am 2. Spieltag bei OSC Lille mit 0:1 (0:1) und kassierte die erste Pflichtspiel-Niederlage seit Januar. Real empfängt in einer Neuauflage des Finalspiels der Vorsaison am 22. Oktober Borussia Dortmund.