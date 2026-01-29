VfB gegen Young Boys Bern: Erst furios, dann schlampig – warum es sich der VfB selbst schwer gemacht hat

Für Platz acht hat es nicht gereicht, der VfB Stuttgart muss in der Europa League in die Zwischenrunde. Unsere Analyse zum 3:2 gegen die Young Boys Bern – und wie es nun weitergeht.
Es war ein wildes Spiel – und eine intensive Rechnerei. Am Ende war: erst riesengroßer Jubel. Und dann: doch irgendwie Ernüchterung. Denn an diesem letzten Spieltag der Ligaphase der Europa League sah es lange so aus, als fehle dem VfB Stuttgart nur das Tor zum 3:2-Sieg über die Young Boys Bern für den direkten Einzug ins Achtelfinale. Doch kurz bevor Chema Andrés diesen Treffer tatsächlich erzielte (90. Minute), hatte die AS Roma ausgeglichen und der KRC Genk die Führung erzielt. Mit Blick auf den direkten Weg in die Runde der letzten 16 war das Tor des jungen Spaniers plötzlich wieder viel, viel weniger wert.