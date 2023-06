1 Aus Schwäbisch Gmünd über Limassol in den Ruhrpott: Schalkes Co-Trainer Beniamino Molinari Foto: IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto

Erst Meister auf Zypern, jetzt Co-Trainer beim FC Schalke 04: Beniamino Molinari aus Schwäbisch Gmünd hat einen gewaltigen Karrieresprung hinter sich.









Er ist kein Unbekannter im Stuttgarter Raum. Normannia Gmünd, TSG Backnang, TSV Essingen – so lauteten die ersten Trainerstationen von Beniamino Molinari. Mit Verbandsligist TSV Essingen erreichte er vor drei Jahren sogar das WfV-Pokal-Finale im Stuttgarter Gazi-Stadion, musste sich jedoch dem Favoriten SSV Ulm 0:2 geschlagen geben. An eine Profilaufbahn hatte der langjährige Oberliga-Torjäger damals keinen Gedanken verschwendet. In Backnang war er nach nur einer Saison vom Amt zurückgetreten, stattdessen nahm er als Vertriebsmanager der Deutschen Post eine neue berufliche Herausforderung an.