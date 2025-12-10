VfB gegen Maccabi Tel Aviv: Pro-Palästina-Demo im Vorfeld des Hochrisikospiels bleibt friedlich

Die Polizei war am Vorabend des Europa-League-Spiels mit einem Großaufgebot in der Stadt unterwegs. Demonstranten am Rotebühlplatz kritisierten vor allem Maccabi-Fans.
Fußball könne eben nicht immer unpolitisch sein. So fasst es ein Redner bei der propalästinensischen Demo am Mittwochabend am Rotebühlplatz zusammen. Am Vorabend des lang erwarteten Europa-League-Spiels des VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv hatten sich ungefähr 100 Menschen eingefunden. Auch wenn der Anlass der Versammlung das Fußballspiel war, wurden vor allem Parolen gerufen und Reden gehalten, die Bezug zum Gazakrieg nahmen und sich auf die Seite der Palästinenser stellten.