VfB gegen Maccabi Tel Aviv: Die Sicherheit am Tag des Spiels

Der VfB Stuttgart empfängt am Donnerstag den Verein Maccabi Tel Aviv im Rahmen der Europa-League. Es gelten höchste Sicherheitsvorkehrungen für die Stadt.
Die Innenstadt hat sich am Tag vor dem Spiel bereits verwandelt: Überall Polizei, zwei Hubschrauber knattern über den Dächern der City. Wer es bis dato noch nicht mitbekommen hatte, erfuhr es spätestens jetzt: Wegen der Fußball-Europa-League-Begegnung zwischen VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv gilt drei Tage lang eine extrem hohe Sicherheitsstufe in der Landeshauptstadt.