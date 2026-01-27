VfB gegen Maccabi: Polizeieinsatz rund um Europa-League-Spiel kostete mehrere Millionen Euro

Mitte Dezember herrschte rund um die Partie des VfB gegen Maccabi Tel Aviv Ausnahmezustand in Stuttgart. Nun steht fest, was der massive Polizeieinsatz gekostet hat.
Einen so großen Polizeieinsatz wie rund um die Europa-League-Partie des VfB gegen Maccabi Tel Aviv (4:1) Mitte Dezember hatte Stuttgart aufgrund eines Fußballspiels zuvor wohl nicht gesehen. Nun steht fest, was das Ganze gekostet hat. Rund 2,47 Millionen Euro seien „inklusive Raum- und Ausstattungskosten sowie sächlichem Verwaltungsaufwand“ zusammengekommen, teilt das Polizeipräsidium Stuttgart mit. An dem Tag waren um die MHP-Arena, aber auch in der Innenstadt und im restlichen Bad Cannstatt, insgesamt „mehrere Tausend Beamte“ im Einsatz. Genaue Zahlen nennt die Pressestelle der Polizei in Stuttgart nicht. Ebenso wenig die Zahl der insgesamt geleisteten Einsatzstunden.