VfB gegen Eintracht Frankfurt: Wer überträgt den VfB heute live?

Der VfB Stuttgart empfängt an diesem Dienstag (18.30 Uhr) Eintracht Frankfurt. Wo können die Bundesligaspiele in der englischen Woche live im TV verfolgt werden? Wir klären auf.
Es ist ein ungewohnter Spieltermin. An diesem Dienstag, Anpfiff bereits um 18.30 Uhr, empfängt der VfB Stuttgart in der MHP-Arena Eintracht Frankfurt. Das mit Spannung erwartete Duell des Tabellenfünften gegen Siebten ist als Einzelspiel bei Sky zu sehen. Alle neun Einzelspiele des 17. Spieltags werden wie gewohnt von dem Pay-TV-Sender live und in voller Länge gezeigt.