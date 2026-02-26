Mehr als 3000 Anhänger von Celtic Glasgow haben am Donnerstag die Stuttgarter Innenstadt gefüllt – laut, fröhlich, friedlich. Und gemeinsam mit den VfB-Fans gefeiert.
Fußball-Romantikern dürfte am Donnerstag ganz warm ums Herz geworden sein. Nicht nur wegen des strahlenden Sonnenscheins. Tausende Fußballfans zweier Vereine, die aufeinander treffen, in inniger Zugewandtheit. Laut, fröhlich, friedlich. Ohne riesiges Polizeiaufgebot, ohne Shuttle-Busse, die die Gästeanhänger sicherheitshalber direkt zum Stadion fahren. Oder anders ausgedrückt: VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow.