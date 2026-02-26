Mehr als 3000 Anhänger von Celtic Glasgow haben am Donnerstag die Stuttgarter Innenstadt gefüllt – laut, fröhlich, friedlich. Und gemeinsam mit den VfB-Fans gefeiert.

Fußball-Romantikern dürfte am Donnerstag ganz warm ums Herz geworden sein. Nicht nur wegen des strahlenden Sonnenscheins. Tausende Fußballfans zweier Vereine, die aufeinander treffen, in inniger Zugewandtheit. Laut, fröhlich, friedlich. Ohne riesiges Polizeiaufgebot, ohne Shuttle-Busse, die die Gästeanhänger sicherheitshalber direkt zum Stadion fahren. Oder anders ausgedrückt: VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow.

Rund 3000 Schotten sind nach Stuttgart gekommen. Und das nicht nur aus Glasgow. Neil etwa ist aus Cork hergeflogen. Überhaupt bevölkern entsprechend der Wurzeln des Clubs auch viele Iren am Mittag den Schlossplatz. Neil und seine Begleiter sind schon am Vortag gekommen, haben diverse Gaststätten besucht.

Viele Iren sind gekommen

Der Fan aus Irland hat auch das Hinspiel im Stadion gesehen, lässt sich davon aber nicht die Laune verderben: „Ich war in dieser Saison schon bei Europapokalspielen in Belgrad, Bologna und Dänemark. Hier gefällt uns gut, dass wir uns als Fans frei bewegen können. Es gibt keine Zäune, die Stadt steht uns offen“, sagt er. Viele Fußballanhänger haben da schon anderes erlebt – auch die VfB-Fans. Neil grinst und fügt hinzu: „Wir benehmen uns aber auch.“

Überhaupt werden die Schotten ihrem guten Ruf einmal mehr gerecht. Der Schlossplatz ist fest in grün-weißer Hand, am Musikpavillon hängen die Fahnen der Gäste. Polizei ist fast keine zu sehen, anders als bei so manch anderem Fußballspiel. VfB-Fans fotografieren sich mit Celtic-Anhängern, die wiederum kaufen im VfB-Fanshop im Königsbau ein. An den SSB-Anzeigen wird auf Englisch der Weg nach Untertürkheim gewiesen – für alle Schotten, die sich an einem Fanmarsch von dort zum Stadion beteiligen wollen.

Im offiziellen Fantreffpunkt, dem Biergarten im Schlossgarten von Sonja Merz, fließt das Bier derweil in Strömen. Es wird lautstark gesungen und gefeiert. Männer spielen Fußball und jubeln bei jedem gelungenen Pass. „Es ist wohl unsere letzte Auswärtsfahrt in dieser Europa League-Saison“, sagt Greg und lacht schallend. „Die müssen wir genießen.“

Bis zum frühen Abend verzeichnen die Polizeikräfte keinerlei Vorfälle. Dafür die Wirte einen ordentlichen Umsatz. Und Romantiker dürften sich gedacht haben: Das ist Fußball, wie er sein soll.