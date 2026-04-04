VfB gegen Borussia Dortmund: VfB-Coach Hoeneß will BVB-Serie ausbauen – mit dieser Startelf?

Der VfB Stuttgart empfängt am Samstagabend Borussia Dortmund zum Topspiel der Bundesliga. Mit welcher Startelf gehen die Weiß-Roten ins Rennen? Das ist unser Tipp.
Die Partien, die von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) jeweils auf den Samstagabend (18.30 Uhr) angesetzt werden, tragen per se den Namen „Topspiel“. An diesem 28. Spieltag völlig zu Recht. Denn: Der Zweite der Tabelle gastiert beim Dritten. Borussia Dortmund also tritt beim VfB Stuttgart an – dessen Trainer die Gäste lobt. Der BVB, sagt Sebastian Hoeneß, habe „eine Mannschaft, die sehr, sehr stabil daherkommt“. Sie sei „sehr fleißig, stark bei Standards, strukturiert“ und habe „klare Abläufe“. Neben der ohnehin vorhandenen „großen individuellen Klasse“.