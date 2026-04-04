VfB gegen Borussia Dortmund: VfB-Coach Hoeneß will BVB-Serie ausbauen – mit dieser Startelf?
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Chris Führich (li.) und Maximilian Mittelstädt hatten zuletzt einen starken gemeinsamen Auftritt beim Sieg des VfB in Augsburg. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart empfängt am Samstagabend Borussia Dortmund zum Topspiel der Bundesliga. Mit welcher Startelf gehen die Weiß-Roten ins Rennen? Das ist unser Tipp.

Die Partien, die von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) jeweils auf den Samstagabend (18.30 Uhr) angesetzt werden, tragen per se den Namen „Topspiel“. An diesem 28. Spieltag völlig zu Recht. Denn: Der Zweite der Tabelle gastiert beim Dritten. Borussia Dortmund also tritt beim VfB Stuttgart an – dessen Trainer die Gäste lobt. Der BVB, sagt Sebastian Hoeneß, habe „eine Mannschaft, die sehr, sehr stabil daherkommt“. Sie sei „sehr fleißig, stark bei Standards, strukturiert“ und habe „klare Abläufe“. Neben der ohnehin vorhandenen „großen individuellen Klasse“.

 

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Ramon Hendriks ist die Entdeckung der Saison in der Abwehr des VfB. Gegen den BVB zählt für ihn nur ein Sieg, denn Platz drei will der 24-Jährige möglichst nicht mehr hergeben.

Klingt nach einer Mammutaufgabe für den VfB – der trotz allem sehr zuversichtlich in die Partie geht. Denn von den letzten sieben Duellen mit den Dortmundern haben die Stuttgarter keines verloren. Bis Samstagabend gilt es nun die Frage zu beantworten, wer als Startelfspieler dafür sorgen soll, dass die Serie hält.

Jamie Leweling ist wieder fit: „Die Wade hält“, sagt Hoeneß, dessen Spieler zahlreich auf Länderspielreise waren. Die größte Belastung hatte Ermedin Demirovic, der insgesamt 235 Minuten für Bosnien auf dem Platz stand. Dennoch sei der Stürmer „Startelfkandidat“. Wahrscheinlich ist dennoch, dass zunächst Deniz Undav als alleinige Spitze aufläuft.

Wer sonst noch auf dem Feld stehen wird beim Anpfiff? Unseren Tipp gibt’s in der Bildergalerie. Viel Spaß damit!

 