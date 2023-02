1 So sehen Sieger aus: Torschütze Borna Sosa (Mi.) feiert seinen Freistoßtreffer zum 2:0 mit Gil Dias (li.) und Genki Haraguchi. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nach dem fulminanten 3:0-Sieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.









Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga bezwang der VfB Stuttgart nach einer starken Leistung den 1. FC Köln mit 3:0. Es war der lange ersehnte erste Erfolg unter dem dem neuen Trainer Bruno Labbadia. Mit nun 19 Zählern zog der VfB an den punktgleichen Konkurrenten VfL Bochum und TSG Hoffenheim vorbei und verließ die Abstiegsplätze. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Bruno Labbadia: „Wir sind gut ins Spiel reingekommen, haben ein schönes Tor erzielt. Danach hat man gesehen, dass uns das Selbstvertrauen fehlt, um einfach weiterzumachen. Nach der Pause hatten wir leichte Probleme, deshalb war es wichtig, das zweite Tor zu machen. Schön dass wir gewonnen haben – es war das, was die Mannschaft gebraucht hat. Heute haben wir uns gut belohnt. Es war ein wichtiger Schritt.“

FC-Trainer Steffen Baumgart: „Glückwunsch an den VfB Stuttgart, es war ein verdienter Sieg des VfB. Wir haben viele Dinge nicht so gut gemacht, wie wir sie hätten machen müssen, um hier etwas zu holen. Mit dem 2:0 war das Spiel erledigt.“

VfB-Torschütze Borna Sosa: „Dieser Sieg tut richtig gut. Wir haben gezeigt, dass wir in der Bundesliga bleiben wollen. Mit diesem Stadion im Rücken können wir jeden Gegner schlagen. Ich freue mich für den Trainer, er spricht viel mit uns. Er hat als Spieler alles erlebt und wir können ihm folgen, weil er weiß, was er zu uns sagt. Ich bin froh, dass er sein erstes Spiel hier gewonnen hat.“

VfB-Torwart Fabian Bredlow: „Es war ein geiles Gefühl, ich habe die Atmosphäre im Stadion sehr genossen. Es war sehr gut, dass heute kein Schuss den Weg ins Tor gefunden hat. Florian Müller hat mich beim Warmmachen sehr gepusht, das war überragend, kollegial und sehr freundschaftlich. Heute habe ich gute Argumente gesammelt, aber ich weiß nicht, wie der Plan des Trainers ist. Für uns war wichtig, dass wir uns durchgesetzt haben – jetzt ist das Gefühl da, dass wir gewinnen können.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Der Sieg heute war sehr wichtig. Knackpunkt ist das zweite Tor von Borna Sosa gewesen, das uns die nötige Stabilität gegeben hat. Zuvor war der 1. FC Köln drauf und dran, gefährlich zu werden. Der Sieg geht in Ordnung und freut uns, aber ab Sonntag schauen wir auf den FC Schalke.“

FC-Kapitän Jonas Hector: „In den Situationen, in denen die Tore gefallen sind, hatten wir Möglichkeiten, die Szenen zu klären. Das haben wir nicht hinbekommen. In der Offensive hat uns die letzte Konsequenz im letzten Drittel gefehlt, wir haben die Präsenz in der Box vermissen lassen. Wir analysieren das Spiel, so wie wir Unentschieden oder Siege analysieren – und bereiten uns nun auf den VfL Wolfsburg vor.“

