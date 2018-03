VfB Stuttgart Wie sich Fans nach Schicksalsschlägen gegenseitig helfen

Von Simon Wörz 29. März 2018 - 16:48 Uhr

Daniel Fournes und seine Frau Nadine sind heiß auf das Spiel des VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV. Foto: privat

Echten Zusammenhalt und soziales Engagement beweisen die Mitglieder einer Facebook-Gruppe von Fans des VfB Stuttgart. Vom Schicksal geplagten Anhängern organisiert die Community kostenlose Stadionbesuche.

Stuttgart - Schon seit Kindertagen ist Daniel Fournes glühender Anhänger des VfB Stuttgart. In Untertürkheim aufgewachsen, zog es den 30-Jährigen beruflich allerdings im Jahr 1999 weg vom Neckar. Heute wohnt er mit seiner Frau und den zwei Kindern in Dinslaken (Nordrhein-Westfalen) und geht nur noch gelegentlich zu den VfB-Auswärtsspielen in der Region. Zuletzt war er beim Auswärtsspiel der Schwaben in Mönchengladbach, aber sein letzter Stadionbesuch in der heimischen Arena liegt schon knapp 20 Jahre zurück. Die fast 500 Kilometer Strecke und der finanzielle Aufwand waren für den Familienvater nicht zu stemmen.

Von Schicksalsschlägen geplagt

2017 geriet die Liebe zu dem Herzensverein allerdings in den Hintergrund. Fournes verlor nach einem Bandscheibenvorfall seine Vertriebsstelle im Außendienst. Zu allem Unglück diagnostizierten die Ärzte ihm Anfang diesen Jahres auch noch eine chronische Entzündung am Ellenbogen, umgangssprachlich Tennisarm genannt, und die Hautkrankheit Neurodermitis. „Eine schwere Zeit“, beschreibt Fournes die vergangenen Monate, welche dem VfB-Fan auch psychisch zugesetzt haben. Die Bandscheibe macht immer noch Probleme und eine Rückkehr in den Arbeitsalltag scheint unwahrscheinlich. Umso größer war die Freude, als ihn seine Frau Nadine vor zwei Wochen plötzlich mit zwei Karten für das Heimspiel gegen den HSV überraschte.

Dabei ist die Geschichte hinter den Tickets eine besondere. In Zeiten in denen Vereine mit Slogans, Hashtags und Kampagnen versuchen immer mehr zur Marke zu werden, wird die viel besungene Gemeinschaft unter den Fans von einigen als künstlich konzipierte Corporate Identity verstanden. Kritiker sagen, Zusammenhalt sei zu einer aufgeladenen Marketing-Floskel mutiert.

VfB-Fan Heiko Efferl dagegen ist davon überzeugt, „dass die VfB-Familie mehr als nur Gelaber und AG ist.“ Der Dauerkartenbesitzer und Administrator der Facebook-Gruppe „VfB Stuttgart 1893 e.V. – inoffizielle Ticketbörse“ hat dafür gesorgt, dass Fournes und seine Frau am Samstag um 15.30 Uhr gemeinsam in der Cannstatter Kurve stehen.

Die VfB-Familie rückt zusammen

Der langjährige VfB-Fan gründete vor ein paar Jahren mit einigen Freunden die Facebook-Gruppe, um dem profitorientierten Handel von VfB-Tickets auf Facebook entgegen zu wirken. Seitdem kamen pro Jahr etwa 700 Neumitglieder dazu und die Gruppe hat aktuell knapp 2200 Mitglieder. Aus dem Grundgedanken heraus, dass VfB-Fans sich nicht an anderen bereichern sollten, wuchs schnell das Bedürfnis sich noch mehr für andere Brustringträger einzusetzen.

Die Community sollte auch den VfB-Fans zu Gute kommen, die aus gesundheitlichen oder finanziellen Problemen nicht ohne Hilfe ein Heimspiel besuchen können. Dabei steht die Selbstlosigkeit im Vordergrund: Ein bis zwei Mal pro Halbjahr melden sich Leute in der Gruppe, die VfB-Anhänger mit einem solchen Schicksal kennen. Dann organisiert Efferl mit Unterstützung der anderen Gruppenmitglieder den Stadionbesuch. Da leihen dann schon mal fremde Leute anderen Anhängern ihre Dauerkarte oder spenden Fahrtgeld. Das Ziel des Stuttgarters: „Dass die Leute anfangen sich für andere einzusetzen.“

Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft

Bei dem Exil-Schwaben Fournes war es die Gattin, welche auf einen solchen Post reagierte. Sogar zur Hinfahrt steuerten Gruppenmitglieder 75 Euro bei und zu Speis und Trank vor dem Spiel ist das Paar auch schon eingeladen. „Ich war den Tränen nahe“, sagt Fournes über die Überraschung seiner Frau.

Und Efferl sieht das gemeinschaftliche Potenzial der Gruppe noch lange nicht am Ende. Wenn die Gruppe so weiterwachse, kämen auch größere Geldspenden für soziale Zwecke in Frage. Damit sich in Zukunft nicht nur Daniel und Nadine Fournes auf einen Stadionbesuch am Wochenende freuen können.