VfB-Fans nach Europa-Aus “Ohne Doppelbelastung ist die Meisterschaft drin“

Von red 19. Mai 2018 - 23:09 Uhr

Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Saison nicht international. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart, der bei einer Frankfurter Niederlage im DFB-Pokal in Europa dabei gewesen wäre, spielt in der kommenden Saison nun doch nicht international. So reagieren die Fans im Netz.

Stuttgart/Berlin - Eintracht Frankfurt hat sich mit dem Sieg im DFB-Pokal direkt für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Nach dem 3:1-Erfolg der Hessen im Finale gegen Bayern München muss der Bundesliga-Sechste RB Leipzig nun in die Qualifikation, die für die Sachsen bereits Ende Juli beginnt.

Der VfB Stuttgart, der bei einer Frankfurter Niederlage als Tabellensiebter in Europa dabei gewesen wäre, spielt in der kommenden Saison nun doch nicht international. Viele Fans im Netz reagieren erleichtert, bleibt den Roten so doch die Doppelbelastung aus Liga und internationalem Wettbewerb erspart. Auf der anderen Seite spotten einige Anhänger über die Bayern, die den Schwaben mit ihrer Niederlage die Qualifikation für die Europa-League vermasseln.

Bei einigen VfB-Fans überwiegt nach der Pokal-Sensation die Schadenfreude und Enttäuschung:

Die Enttäuschung schwindet immer mehr beim Verhalten der Bayern. Hätte Europa gern genommen, muss mir das Ergebnis aber auch nicht mehr schönreden, als unbedingt nötig. Es wäre ein Geschenk gewesen aber manchmal wird einem halt nix geschenkt. Zumal von den Drecks-Bayern. #VfB— Dirk Edgar W. (@VfBWallaceFan) 19. Mai 2018

Man sollte sich nie auf andere verlassen. Nicht einmal auf den FC Bayern. #FCBSGE #VfB— Bernd1893 (@bernd1893) 19. Mai 2018

Und ich bin stolz auf den #VfB und wir werden es früher oder später aus eigener Kraft schaffen . Ist mir lieber als Schützenhilfe aus München.— frinkthefe (@frinkthefe1) 19. Mai 2018

Scheiß auf die Europa League: Das war es wert!

Herzlichen Glückwunsch an die @Eintracht! #VfB pic.twitter.com/7NBx1FRGfy— Vertikalpass (@vertikalpass) 19. Mai 2018

Nach dem Euro-Aus sind einige Fans des VfB Stuttgart sogar erleichtert:

Ohne Doppelbelastung ist nächstes Jahr die Meisterschaft drin. #vfb— Pöbel-Pirlo (@LLcurly) 19. Mai 2018

Schade. Dann warten wir halt noch ein paar Jahre auf Europa. Ist wahrscheinlich am Ende besser so.



Glückwunsch nach Frankfurt! Ihr habt Euch den Europapokal verdient. Geiler Auftritt. #FCBSGE #DFBPokal #VfB— Lennart Sauerwald (@l_sauerwald) 19. Mai 2018

Lieber aus eigener Kraft nach Europa, als durch (bayrische) Mithilfe #VfB #FCBSGE— Bruce Tringer (@BruceTringer) 19. Mai 2018

Ich denke es ist besser so. #VfB— Karone (@Kar0ne) 19. Mai 2018

Sind wir mal realistisch:

- EL-Quali wäre zusätzliche Belastung

- Wir hätten es nicht in die Gruppenphase geschafft

- Bayern die Saison versaut #FCBSGE #VfB— Blog aus Cannstatt (@blogcannstatt) 19. Mai 2018

Doch es gibt auch Fans, die traurig über das Euro-Aus sind:

#VfB die Saison war geil!!! Ob mit oder ohne Europa. Nächstes Jahr geht’s wieder bei 0 los. Freu mich drauf.— justme (@njsyndicate) 19. Mai 2018

So nah kommen wir vermutlich erstmal nicht mehr ran an die internationalen Plätze. Auch wenns natürlich dieses Jahr zu früh wär. #VfB— Ute Lochner (@Aleksch1893) 19. Mai 2018

Da wir aufgrund der Europa League Teilnahme sicher abgestiegen wären, steht damit das neue Saisonziel fest: Qualifikation für die Champions League. ;) #VfB— Jens (@whitered1893) 19. Mai 2018

Manche tun hier so als hätte Europa unseren Verein wieder in den Ruin getrieben. Ihr habt doch keine Ahnung. Hätte richtig Bock drauf gehabt. Schade. #VfB— supermxy (@supermxy) 19. Mai 2018