1 Die Fans vor der Großleinwand in Schorndorf sind froh, dass der VfB den ersten Schritt zum Klassenverbleib gemacht hat. Foto: Eva Herschmann

Die Nervosität hat sich bei Christoph Narr früh eingestellt. Lange bevor der 54-Jährige am Nachmittag sein weiß-rotes Fan-Equipment zusammengepackt hat, um sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg in die Mercedes-Benz-Arena nach Bad Cannstatt zu machen, hat es in der Bauchgegend gekribbelt. „Ich schwanke zwischen Optimismus und Skepsis“, sagt der Präsident des Fanclubs „Leiden.schaf(f)t VfB“ aus Kernen-Stetten vor dem Spiel. 90 Minuten hat er dann in der Cannstatter Kurve gesungen, geschrien, gelitten – und drei Tore bejubelt. „Ich bin halt ein emotionaler Typ“, sagte Christoph Narr mit einem Grinsen im Gesicht nach dem 3:0-Sieg der Stuttgarter im ersten Relegationsspiel um den Verbleib in der Bundesliga.