„Entscheidend ist auf dem Platz“, heißt es im Fußball. Aber manchmal ist neben dem Platz auch ganz schön viel los. Wie beim Testspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Basel, als die VfB-Fans am Mikrofon für Stimmung sorgten.

Stuttgart/ Marbella - Es war das erste Testspiel des VfB Stuttgart im Trainingslager in Marbella und die erste echte Probe für den neuen Trainer Pellegrino Matarazzo. Doch statt der Akteure auf dem Platz, die Spielzüge oder die beiden Tore gegen den FC Basel, sorgten am Montagnachmittag vor allem die VfB-Fans im Livestream für reichlich Reaktionen.

Was war geschehen? Das Testspiel des VfB gegen den FC Basel wurde wie gewohnt im Livestream angeboten. Da der Platz recht klein war und alle eng zusammenstanden, hörte man die ein oder anderen Gespräche der Fans mit.

Nach der Pause legten aber nicht nur die VfB-Spieler los, auch die unbekannten Fans entdeckten wohl das Mikrofon in der Nähe („Hallo Mikrofon“) und gaben richtig Gas. Da wurde gesungen und gegrölt – ganz zur Erheiterung einiger Twitter-Nutzer:

Ok, jetzt entwickeln sich die Gespräche im Hintergrund zu Gesängen. Fühlt sich jetzt mehr nach S-Bahn um 23:30 Uhr zur Wasenzeit am Bahnhof Bad Cannstatt an. #VfB #VfBFCB