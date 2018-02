VfB-Fanclub Feuerbach „Ein Konzept ist nicht erkennbar“

Von Georg Friedel 02. Februar 2018 - 14:54 Uhr

Für viele Fans des VfB Stuttgart sind die jüngsten Entscheidungen der Vereinsführung nicht nachvollziehbar. Foto: dpa

Was ist los mit dem VfB Stuttgart? Wir haben den Vorsitzenden des VfB-Fanclubs Feuerbach, Martin Fuchsluger, nach seiner Einschätzung zum Trainerwechsel und den aktuellen Entscheidungen der Vereinsführung befragt.

Feuerbach - An der VfB-Basis rumort es nach dem Trainerwechsel gewaltig. Manche Fans flüchten sich in Sarkasmus, andere sind einfach nur noch sauer. Wie schätzt der VfB-Fanclub-Feuerbach-Vorsitzende die derzeitige Situation ein und wie ist die Stimmung beim Club in Feuerbach?

Guten Tag Herr Fuchsluger, diese Woche hat jemand vor der VfB-Geschäftsstelle ein Grablicht aufgestellt und eine Trauerkarte sowie weiße Lilien abgelegt. Hat der VfB-Fanclub Feuerbach auch schon einen Kranz nach Cannstatt geschickt und kondoliert?

Nein, wir stehen nach wie vor zum VfB

Wie ist die aktuelle Stimmungslage beim VfB-Fanclub Feuerbach?

Geteilt, wir verstehen die Entscheidungen der Vereinsführung nicht.

Wie beurteilen Sie den Trainerwechsel?

Die Entlassung von Hannes Wolf war längst überfällig, aber ob Herr Korkut der richtige ist?

Hätte man Wolf nach dem Schalke-Spiel nicht doch noch eine Chance geben müssen?

Nein, man hätte ihn viel früher entlassen müssen.

Wie beurteilen Sie das derzeitige Handeln von Sportvorstand Michael Reschke und Präsident Wolfgang Dietrich

Die haben beide keine Ahnung vom VfB, wir hoffen, dass sich oben in der Führungsebene auch mal was tut.

Ist ein Konzept erkennbar?

Leider nein, und genau das ist das Elend des Vereins.

Eigentlich wollte sich der VfB rasch wieder in der Bundesliga etablieren? Warum fällt das dem VfB so schwer?

Weil hier von der Vereinsführung falsch gehandelt wird. Die sollten sich ein Beispiel an den Fans nehmen, wir stehen trotzdem zum VfB – egal wie es kommt.

Statt Vorschusslorbeeren hagelt es momentan Kritik für Tayfun Korkut : Hätte der Trainer nicht eine Chance verdient?

Nein, man beachte seine Vorgeschichte. Für mich ist das der derzeit schlechteste Trainer der Liga.

Wie fällt der momentane Befund der Feuerbacher VfB-Fans aus: Reicht es, die Liga zu halten?

Klassenerhalt ja, aber mehr nicht. Mehr haben wir auch nicht erwartet.