VfB-Fanclub: Endlich! – Nach elf Jahren ist der Name wieder Programm

1 Der Fanclub Europapokalfreunde Vaihingen freut sich auf die lang ersehnten Spiele des VfB in der Champions League. Foto: privat

Der VfB Stuttgart ist zurück im europäischen Fußball-Geschäft und damit sind auch die Europapokalfreunde Vaihingen e.V. wieder „zurück im Geschäft“. Stuttgart international – der VfB-Fanclub erlebt gerade eine Wiedergeburt.











Der 26. Mai 2007 ist für einen Stuttgarter Fanclub von ganz besonderer Bedeutung. Es war der Tag des DFB-Pokalfinales zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg. Als frischgebackener Deutscher Meister und mit breiter Brust traten Mario Gomez, Sami Khedira und Co. im Berliner Olympiastadion an. Das Ziel: Das erste Double der Vereinsgeschichte. 120 Minuten später stand eine bittere 2:3-Niederlage zu Buche, samt roter Karte (Cacau) und Verlängerungsdrama. Mit von der Partie waren damals auch Markus Stephan und vier Freunde aus Vaihingen. Nach der Niederlage wurde Frustbewältigung in den Berliner Kneipen betrieben, aus der um 4 Uhr morgens eine Idee entsprang: Die Gründung eines VfB-Fanclubs. „Wir dachten uns: Jetzt erst recht“, erinnert sich Stephan an die feucht-fröhliche Nacht. Der Name ist so optimistisch wie die damalige VfB-Fanseele: Europapokalfreunde Vaihingen – schließlich spielten die Roten im folgenden Jahr endlich wieder international. Bereits im selben Sommer 2007 fanden die fünf Freunde weitere Begeisterte und gründeten den Fanklub als eingetragenen Verein.