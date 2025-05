VfB-Fan aus Denkendorf: Freudentränen im Fernsehen – und was daraus wurde

1 Der VfB-Fan Jochen Autenrieth mit einer seiner Autogrammkarten Foto:

Ein VfB-Fan wird beim Pokalspiel im Stadion von Glücksgefühlen überwältigt und kommt damit ins Fernsehen. Seine Fanpostkarten bringen ihm viel Spaß – aber ein Wunsch bleibt offen.











Der Heimsieg des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig Anfang April hat dem Denkendorfer Fan Jochen Autenrieth Tränen des Glücks entlockt – war damit doch der Einzug in das Finale des DFB-Pokals geschafft. Fernsehkameras hielten dies fest, die Bilder wurden gesendet und dutzendfach wiederholt. In der Folge wurde er mit so vielen Glückwünschen bedacht, dass er beschloss, Autogrammkarten davon anzufertigen und an seine neue Fangemeinde im Landkreis zu verteilen. Eintrittskarten für das Finale in Berlin hat es allerdings nicht eingebracht.