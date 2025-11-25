Der VfB muss in der Europa League in Deventer ran – der frühere Bundesliga-Torjäger Harry Decheiver spricht über den Fußball und die Leidenschaft in seiner niederländischen Heimatstadt.
Es ist vom Namen her der wohl unbekannteste Gegner des VfB Stuttgart in der Europa League: Die Go Ahead Eagles aus der niederländischen Hansestadt Deventer empfangen die Weiß-Roten an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) – vorher gibt Harry Decheiver (55) bei uns seine Expertise ab. Der Mann ist vom Fach: Der ehemalige Torjäger des SC Freiburg und von Borussia Dortmund stammt aus Deventer.