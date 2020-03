1 Günther Schäfers Botschaft an alle: bitte zuhause bleiben, um gerade ältere Menschen zu schützen. Foto: Baumann

Über die sozialen Netzwerke hat der VfB-Teambetreuer und Ex-Spieler Günther Schäfer einen Appell an die Fußballfans gerichtet. Aufgrund der Coronakrise sollen doch bitte alle möglichst zuhause bleiben.

Stuttgart - Mit 331 Bundesligaspielen für den VfB ist Günther Schäfer eine lebende Clublegende. Jetzt appelliert der ehemalige Verteidiger, der aktuell als Teambetreuer der Zweitligamannschaft der Stuttgarter fungiert, an die Vernunft der Fans. „Ältere und chronisch kranke Menschen müssen jetzt geschützt werden. Wir sind in dieser schweren Zeit alle gehalten, uns an die ausgegebenen Regeln der Bundesregierung zu halten“, sagt Günther Schäfer in einem Video-Appell an die Anhängerschaft, welchen der VfB auf Twitter gepostet hat.

„Bitte seid alle vernünftig – und bleibt zuhause“, sagt Schäfer, der auch für die Nachbarschaftshilfe der Caritas oder des VfB-Fanclubs Schwabensturm wirbt. „Nutzt diese Angebote bei Bedarf“, sagt Schäfer: „Auch wir werden sie unterstützen.“