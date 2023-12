Vewaltungsneubau in Kirchheim: Im Januar fällt der Startschuss für das 20-Millionen-Euro-Projekt

1 Bald rücken die Bagger auf dem Auf dem Grundstück Marktstraße/Widerholtstraße an. Foto: Horst Rudel/Archiv

Die Stadt Kirchheim/Teck schafft eine neue Anlaufstelle für die Bürger. Am 9. Januar werden die Bauarbeiten an der Ecke Marktstraße/Widerholtstraße beginnen, Ende 2025 soll das Gebäude in der Nähe des historischen Rathauses fertiggestellt sein.











Nur wenige Wochen, nachdem der Kirchheimer Gemeinderat in den Haushaltsberatungen grünes Licht gegeben hat, beginnen die ersten Arbeiten für den Neubau des Verwaltungsgebäudes in der Marktstraße, Ecke Widerholtstraße: Am 9. Januar soll es laut der Stadtverwaltung losgehen, für den 15. Januar ist der symbolische erste Spatenstich geplant. Bereits Ende 2025 soll das Gebäude in der Nähe des historischen Rathauses fertiggestellt sein. Die Investitionskosten betragen 19,7 Millionen Euro.