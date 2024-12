Veto in Markgröningen: Bürgerprotest zeigt Wirkung: Mittelalter-Freizeitpark kommt nicht

1 Das Interesse an der Sitzung des Gemeinderats in der Unterriexinger Turnhalle war ausgesprochen groß. Foto: Andreas Hennings

Die Planung für das in der Region Stuttgart einmalige Vorhaben eines Investors war schon weit fortgeschritten, doch der Gemeinderat in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) hat am Dienstagabend in voll besetzter Halle ein Veto eingelegt.











Der Mittelalterpark in Markgröningen – er wird nicht realisiert. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung des Gemeinderats am Dienstagabend. Das Projekt war in der Planung bereits fortgeschritten. Investor Christoph Schlude wollte einen zweistelligen Millionenbetrag aufbringen, um seine Vision von einem knapp zehn Hektar großen Freizeitpark zum Thema Mittelalter zu verwirklichen. Während die Stadt keinen Cent hätte zahlen müssen.