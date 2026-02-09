Vesperkirche Ludwigsburg gestartet: „Mit wenig Geld zu leben, bedeutet einfach, so viel mehr kämpfen zu müssen“

Lukas Schinzel hilft seit knapp zehn Jahren bei der Ludwigsburger Vesperkirche mit. Wie erlebt er die ehrenamtliche Arbeit? Und wie hat sich die Besucherschaft verändert?
Zielstrebig geht Lukas Schinzel auf einen gedeckten Tisch in der Ludwigsburger Friedenskirche zu. Eine Familie mit zwei Kindern sitzt dort, daneben ein älterer Mann, vielleicht 60, eine Kaffeetasse in der Hand. „Hat’s Ihnen geschmeckt?“, fragt Schinzel und setzt sich dem Mann gegenüber. Sein Gesprächspartner, nennen wir ihn Alexander Ratol, lächelt. Wo er studiert habe, fragt Ratol den 32-Jährigen, nachdem der anfängliche Smalltalk erledigt ist. „In Kopenhagen“, antwortet Schinzel. In Kopenhagen sei er schon mal gewesen, sagt Ratol. Da seien die Steuern ja auch so hoch. Es dauert nicht lange, und das Gespräch dreht sich um Politik, Wirtschaft und die Lage der Welt.