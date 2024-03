Vesperkirche in Ludwigsburg: Kapazitätsgrenzen erreicht

Vesperkirche in Ludwigsburg

1 Auch für den Nachtisch war dank zahlreicher Kuchenspenden bei der Vesperkirche reichlich gesorgt. Foto: Simon Granville

Zum Mittagstisch in der Ludwigsburger Friedenskirche kamen deutlich mehr Menschen als noch im Vorjahr. Die Veranstalter freuen sich über die große Resonanz, müssen aber auch überlegen, wie es weitergeht.











Ist das nun ein Erfolg, wenn so viele Menschen zur Vesperkirche kommen, oder macht die große Resonanz eher zunehmende Armut und Einsamkeit deutlich? Fast 10 500 Essen seien in den vergangenen drei Wochen in der Friedenskirche ausgegeben worden, sagt Nathalie Gaus, die Projektleiterin der Vesperkirche beim Kreisdiakonieverband Ludwigsburg.