Vesperkirche in Göppingen: Familiäres Miteinander kommt gut an

Bereits zum 31. Mal findet die große Tischgemeinschaft in der Stadtkirche in Göppingen statt. Ohne die Arbeit von rund 90 ehrenamtlichen Helfern wäre dies kaum möglich.
Um kurz nach 12 Uhr mittags ist die Stadtkirche an diesem Montag gut gefüllt. Viele laufen mit gefüllten Tabletts, vollen oder leeren Tassen zwischen den Tischen umher. Das Geräusch von klirrenden Tellern und Lachen hallt durch die Kirche. Jägergulasch mit Nudeln und Krautsalat haben auch heute viele hungrige Menschen in die Stadtkirche gelockt. An den Ausgabestellen herrscht reger Betrieb, sei es bei der Suppe, dem Hauptgang oder den Kuchen. „Wir mussten die Portionen aufstocken“, erklärt Wolfgang Baumung, Leiter des Hauses Linde und Herr über die Organisation der Vesperkirche. In den letzten Jahren wären es im Schnitt 180 Gerichte pro Tag gewesen, inzwischen seien es 190. Man spüre, dass es mehr Menschen gäbe, die das Angebot brauchen. Damit das alles reibungslos klappt, ist ein eingespieltes Team wichtig, aber auch gute Kommunikation.