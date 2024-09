Vespa-Gottesdienst: Mit Mofahelm und Talar durch Stuttgart

1 Pfarrerin Vinh An Vu von der Evangelischen Kirche in Stuttgart zum ersten Vespa-Gottesdienst am Eugenplatz. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Gläubige feiern am Samstag den ersten Vespa-Gottesdienst in der Landeshauptstadt. Initiiert wurde das Treffen von Pfarrerin Vinh An Vu, eine passionierte Rollerfahrerin.











Es brummt und knattert, in der Luft liegt der süßliche Geruch von Zweitaktmotoren, der sofort Emotionen weckt. Um die 20 passionierte Zweiradfahrer haben sich an diesem Samstag am Eugenplatz in Stuttgart getroffen, um gemeinsam den ersten Vespa-Gottesdienst in der Landeshauptstadt zu feiern. Mittendrin: Pfarrerin Vinh An Vu von der Evangelischen Kirche in Stuttgart. Sie trägt einen Talar, den Mofahelm hat sie unter den Arm geklemmt. Sie strahlt, als sie all die liebevoll gepflegten Zweiräder sieht.