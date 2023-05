1 Fabian Soethof: Ich will mein altes Leben zurück – oder doch nicht? Foto: privat/

Dass manche Mütter es bedauern, Mutter zu sein, ist seit Jahren ein großes Thema. Doch auch Väter sind am Rande des Nervenzusammenbruchs. Von Männern, die an der Vaterrolle zerbrechen.









Es war in einer dieser vielen Nächte, in denen Fabian Soethof mal wieder ein schreiendes Baby herumtrug, statt zu schlafen. Da dachte er zum ersten Mal: „Ich will mein altes Leben zurück.“ Ohne Kind.