1 Die Stuttgart-21-Baustelle bleibt länger erhalten als geplant. Foto: imago/Arnulf / Hettrich

Die Bahn kann Stuttgart 21 bis Ende 2025 nicht vollständig fertigstellen. Nun hält Landesverkehrsminister Winfried Hermann eine Verschiebung der Eröffnung für möglich – als erster Vertreter der Projektpartner. Was spricht dafür und was dagegen?











Link kopiert



Statt auf der Zielgeraden befindet sich Stuttgart 21 einmal mehr in schwerem Fahrwasser. Die von der Deutschen Bahn bis vor kurzem hartnäckig für den Dezember 2025 angekündigte Eröffnung ist mehr als fraglich – zumindest der Umfang, der dann in Betrieb genommenen Infrastruktur. Die Bahn selbst spricht nun davon, derzeit „festzulegen, in welcher Abfolge die verschiedenen neu gebauten Infrastrukturteile in Abstimmung mit den Fahrzeugflotten in Funktion gehen“.