Verzögerungen bei Stromzählern: Ärger über Stuttgart Netze bei Solar – „Linke Hand weiß nicht, was rechte tut“

Zwei Stuttgarter berichten, ihre Solaranlage sei seit Monaten am Netz, doch es gebe massive Verzögerungen bei den Stromzählern. Stuttgart Netze reagiert auf die Kritik.
Wenn Harald Rauber von seiner bisherigen Zeit mit der Solaranlage erzählt, wird deutlich, dass bei dem Plieninger einiges schiefgelaufen zu sein scheint. Bereits im April gingen die Photovoltaik-Zellen ans Netz – aber selbst ein knappes halbes Jahr später kann er nicht behaupten, dass jetzt alles läuft. Stattdessen sagt er, der schöne Sommer sei teils verloren. Finanziell.