Die Ernüchterung war bei vielen Wirten in Ludwigsburg nach dem verschobenen Start groß. Am Pfingstmontag unterschritt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder die 100. Klappt es in der nächsten Woche mit dem Restaurantbesuch?









Ludwigsburg - Das Hoffen in der Gastronomie begann Anfang der Woche von vorn. Am Pfingstmontag sackte die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Ludwigsburg auf 83,4, am Dienstag gar auf 66,7 und damit weit unter den Wert von 100. Liegt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen darunter, dann darf zwei Tage später geöffnet werden. In der vergangenen Woche hatten viele Wirte bereits auf den Pfingstmontag als Öffnungstermin gehofft. Dann wurde der Countdown am Freitag aber jäh unterbrochen, am Freitag kletterte die Inzidenz nach drei Tagen unter 100 wieder über die rote Linie.