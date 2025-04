Rems-Murr-Kreis Matratze glimmt: Seniorin löscht und ruft später die Feuerwehr

Am Donnerstagmorgen bemerkt eine 78-Jährige in der Bergstraße in Spiegelberg, dass Rauch aus einem Zimmer dringt – eine Matratze hatte offenbar Feuer gefangen. Sie löscht, muss dann später aber die Feuerwehr rufen.