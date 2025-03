Verwirrung um Familie Bundschuh: Endet das beliebte TV-Format?

"Tatort"-Star Axel Milberg ist auch wichtiges Cast-Mitglied in den beliebten TV-Komödien der "Familie Bundschuh"-Reihe. In einem neuen Interview kündigte er nun deren Ende an. Doch was sagt der Sender dazu?

Der scheidende "Tatort"-Star Axel Milberg (68) hat im Interview mit der Programmzeitschrift "Hörzu" (Erstverkaufstag: 7. März) nicht nur über seinen Abschied als Kommissar von der Sonntagskrimireihe gesprochen. Er thematisierte auch das Ende einer weiteren TV-Reihe, an der er maßgeblich beteiligt ist: "Familie Bundschuh" (ZDF).

In den TV-Komödien, die seit 2015 das Publikum begeistern, spielt Axel Milberg Familienvater Gerald Bundschuh, der mit Gundula (Andrea Sawatzki) verheiratet ist und mit ihr drei Kinder hat. Ebenfalls mit von der Partie: Mutter, Schwiegermutter sowie Gundulas Bruder und dessen Familie. Gemeinsam amüsierten sie seit "Tief durchatmen, die Familie kommt" (2015) bereits in acht Filmen.

Ist nach dem neunten Film Schluss?

Die Ausstrahlung des neunten Familienabenteuers mit dem Arbeitstitel "Familie Bundschuh - Wir machen Camping" steht noch aus. Doch noch bevor der Ausstrahlungstermin bekannt ist, schockt Milberg die Fans mit dieser Aussage: "2024 haben wir die neunte und letzte Geschichte über die Familie Bundschuh erzählt - 'Familie Bundschuh macht Camping'. Es war nochmal ein großer Spaß, aber jetzt ist es vorbei", wird der Kieler Schauspieler von "Hörzu" zitiert.

Ob "Familie Bundschuh" wirklich nach der Camping-Episode endet, oder ob der Schauspieler nur sein eigenes Engagement in der der TV-Reihe gemeint hat, ist allerdings unklar. Auf Nachfrage von spot on news heißt es von der zuständigen ZDF-Redaktion immerhin: "Wir sind in Gesprächen über eine Fortsetzung der ZDF-Reihe 'Familie Bundschuh'."

Was erwartet die Zuschauer in der Camping-Episode?

In der Camping-Episode plant Gerald eine romantische Auszeit für sich und seine Frau Gundula. Eine Verschnaufpause ist notwendig, da gemeinsame Momente selten geworden sind, seit Gundula das Bürgermeisteramt innehat und Gerald sich in der Finanzbehörde aufarbeitet. Anstelle eines komfortablen Hotels findet sich Gundula jedoch plötzlich in einem Campingmobil wieder - und das, obwohl Gerald Campingurlaube verabscheut.

Die Erklärung für diesen ungewöhnlichen Kurztrip entdeckt Gundula schließlich auf dem Campingplatz: Geralds Vorgesetzter Manfred (Gustav-Peter Wöhler), dessen Pensionierung bevorsteht und der nach einem Amtsnachfolger Ausschau hält, verbringt hier ebenfalls seine Freizeit. Gundula wird misstrauisch und vermutet, ihr Ehemann hat diese Situation bewusst herbeigeführt, um bei Manfred Eindruck zu hinterlassen.

Von Grillabenden über Angelausflüge bis hin zum Nacktbaden überrascht Manfred mit immer neuen Freizeitaktivitäten, die Geralds konservatives Naturell in Aufregung versetzten. Als unverhofft auch noch die übrigen Mitglieder der Familie Bundschuh auftauchen, unternimmt Gerald alles Erdenkliche, um seine peinlichen Angehörigen von seinem Vorgesetzten fernzuhalten...

Andrea Sawatzki gewährt Einblicke vom Set

Wie man sich diese "Familie Bundschuh"-Folge bildlich vorstellen darf, zeigte Andrea Sawatzki im vergangenen Jahr immer wieder auf ihrem Instagram-Account. Da ist sie etwa mit Schwägerin Rose (Eva Löbau) beim "übern Zaun gucken" zu sehen.

Wenige Tage vorher präsentierte sie Einblicke in "Gundula und Gerald machen eine Fahrradtour". Auch das klappt demnach nicht reibungslos, wie Sawatzki im Kommentar verrät: "Gerald fällt vom Fahrrad und Gundula hat einen Nervenzusammenbruch und die Fahrt in der roten Ente in den Sonnenuntergang nützt auch nichts mehr, weil Gerald wie immer am Steuer sitzt."

Einen Überblick über die versammelte Bundschuh-Truppe zeigt Sawatzkis Post von Anfang Juli - Drehstart war Ende Juni. "Wir sind definitiv glücklich...nur Rose denkt an ihren Bibelkurs, den sie jetzt gerade verpasst", schreibt die Schauspielerin, die mit ihren Romanen die Vorlagen zur Reihe lieferte, dazu.