Verwirrung um E-Mail: Kann Herzogin Meghan ihren schwer kranken Vater nicht erreichen?

Kommen Herzogin Meghan und ihr Vater Thomas Markle wieder in Kontakt miteinander? Der schwer kranke ehemalige Kameramann wünscht sich offenbar nichts sehnlicher. Allerdings scheint Meghan Probleme zu haben, ihn zu erreichen.

Hat Herzogin Meghan (44) ihren schwer kranken Vater Thomas Markle (81) nicht erreicht? Die Herzogin von Sussex hat dem 81-Jährigen, mit dem sie zuvor seit Jahren keinen Kontakt hatte, offenbar eine E-Mail geschickt, die er nicht gesehen hat. Der ehemalige Kameramann liegt Medienberichten zufolge in einer Klinik auf den Philippinen. Ihm soll in einer Notoperation wegen eines Blutgerinnsels ein Teil seines linken Beins amputiert worden sein.

Thomas Markle ist "verwirrt" über die Medienberichte Thomas Markle hatte der Zeitung "Mail on Sunday" mitgeteilt, er sei "verwirrt" über Berichte, dass seine Tochter versucht habe, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Er betonte demnach, er habe seine Telefonnummer nicht geändert und keine Nachrichten erhalten.

Nach Informationen der Zeitung "The Telegraph" hat die Herzogin ihrem Vater jedoch am Freitag eine Mail geschickt, um "Kontakt aufzunehmen". Die Nachricht könnte demnach an eine Adresse gesendet worden sein, die er seit längerem nicht mehr benutzt. Die Mail scheint jedoch zugestellt und nicht zurückgekommen zu sein, berichtet auch "The Sun". Meghans Mitarbeiter haben laut "The Telegraph" deutlich gemacht, dass sie die Nachricht weiterleiten werden, wenn sie eine andere Adresse erhalten.

Ein Sprecher von Meghan hatte zuvor "bbc.com" zufolge erklärt: "Ich kann bestätigen, dass sie versucht hat, ihren Vater zu erreichen." Nach Informationen der BBC hat die Herzogin versucht, ihn am Freitag zu kontaktieren, es sei aber unklar, ob dies gelungen ist.

Thomas Markle bittet seine Tochter um Treffen

Unterdessen hat Thomas Markle laut "The Mail on Sunday" seine Tochter gebeten, ihn "noch einmal zu sehen, bevor ich sterbe". Er erzählte der Zeitung, dass er auch davon träume, seinen Schwiegersohn Prinz Harry (41) und seine Enkelkinder Archie (6) und Lilibet (4) zu treffen, "bevor es zu spät ist".

Die Beziehung zwischen Herzogin Meghan und ihrem Vater zerbrach im Vorfeld ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018. Thomas Markle hatte damals mit Paparazzi zusammengearbeitet, die ihn für Fotos bezahlten. Die Bilder zeigten ihn bei den Vorbereitungen für die Hochzeit. Wenige Tage vor der Trauung in Windsor sagte Markle aus gesundheitlichen Gründen für die Hochzeit ab. Prinz Harrys Vater, der heutige König Charles III. (77), führte Meghan zum Altar.

Ob Meghan anschließend noch einmal Kontakt zu ihrem Vater hatte, ist nicht bekannt. Thomas Markle soll die Kinder von Harry und Meghan, Archie und Lilibet, nie kennengelernt haben. Er hatte die Sussexes in Interviews mehrfach öffentlich kritisiert.