Verwirrung um E-Mail: Kann Herzogin Meghan ihren schwer kranken Vater nicht erreichen?

Kommen Herzogin Meghan und ihr Vater Thomas Markle wieder in Kontakt miteinander? Der schwer kranke ehemalige Kameramann wünscht sich offenbar nichts sehnlicher. Allerdings scheint Meghan Probleme zu haben, ihn zu erreichen.
Hat Herzogin Meghan (44) ihren schwer kranken Vater Thomas Markle (81) nicht erreicht? Die Herzogin von Sussex hat dem 81-Jährigen, mit dem sie zuvor seit Jahren keinen Kontakt hatte, offenbar eine E-Mail geschickt, die er nicht gesehen hat. Der ehemalige Kameramann liegt Medienberichten zufolge in einer Klinik auf den Philippinen. Ihm soll in einer Notoperation wegen eines Blutgerinnsels ein Teil seines linken Beins amputiert worden sein.