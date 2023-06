1 In die Schule ging’s am Montag nur mit negativem Testergebnis. Foto: dpa/Sven Hoppe

Neue Verwirrung bei den Schulöffnungen im Kreis Ludwigsburg: Manche Schulen machten am Montag auf, andere ließen doch zu. Das Schulamt erklärt, es habe den Schulleitungen für diese Entscheidung keinen Freibrief erteilt.









Ludwigsburg - An einem Strang ziehen sieht anders aus: Während die meisten Schulen im Landkreis am Montag wieder in den Wechselunterricht starteten, setzten einige andere Fernunterricht fort – etwa die Oscar-Paret-Schule in Freiberg oder die Glemstalschule Schwieberdingen-Hemmingen. „Kurzfristig erreichte die Schulleitungen am Sonntag, 18. April, eine Mail des Staatlichen Schulamtes Ludwigsburg, in der den Schulen die Entscheidungsbefugnis übertragen wurde, ob diese am Montag, 19. April, geöffnet werden sollen oder nicht“, informierte beispielsweise die Glemstalschule die Elternschaft. Daher hätten Schule und Elternbeirat in Absprache mit dem Landratsamt beschlossen, beim Fernunterricht zu bleiben.