Verwirrung, Gewalt und Entbehrung: Tom Hanks Tochter enthüllt turbulente Kindheit in Memoiren

1 Elizabeth Hanks (r.) mit Vater Tom Hanks, Stiefmutter Rita Wilson und Halbbruder Truman. Foto: imago images/Depositphotos/PopularImages

Tom Hanks' Tochter Elizabeth verarbeitet in ihren Memoiren die Beziehung zu ihrer verstorbenen Mutter. Sie berichtet von einer turbulenten Kindheit, zeitweise geprägt von Verwahrlosung und Gewalt.











Elizabeth Anne Hanks (42), Tochter von Hollywoodstar Tom Hanks (68) und seiner ersten Ehefrau Samantha Lewes (1952-2002), gewährt in ihren Memoiren einen tiefen Einblick in ihre bewegte Kindheit. Das Buch mit dem Titel "The 10: A Memoir of Family and the Open Road", das am 8. April 2025 erscheint und unter dem Namen "E.A. Hanks" verfasst wurde, beleuchtet die Herausforderungen, mit denen sie und ihr Bruder Colin (47) nach der Scheidung ihrer Eltern im Jahr 1985 konfrontiert waren.