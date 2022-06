1 Die Polizei hat in Ditzingen eine Seniorin aus dem Verkehr gezogen, die andere gefährdet hatte. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Karmann

Mit einem Unfall auf dem Gelände einer Tankstelle ist die Irrfahrt einer 76-Jährigen im Kreis Ludwigsburg geendet. Die Frau konnte sich anschließend kaum verständigen.















Mehr als unsicher war eine 76-jährige Frau am Sonntagabend in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) in einem Audi unterwegs. Ihre Irrfahrt endete an einem geparkten Transporter. Auf ihrer Fahrt durch die Stadt soll die Frau geradeaus über zwei flachere Kreisverkehre gefahren sein, an mehreren Kreuzungen und Einmündungen nahm sie anderen Autofahrern die Vorfahrt. Dabei musste ein Fußgänger ausweichen, der sonst überfahren worden wäre. In der Siemensstraße bog sie buchstäblich im Zeitlupentempo auf das Gelände einer Tankstelle ein, wo ihre Fahrt an einem stehenden Transporter endete. Die 76-Jährige war kaum ansprechbar, wirkte orientierungslos und hatte Probleme, den Motor abzustellen und aus ihrem Auto zu steigen. Sanitäter brachten sie in eine Klinik.