Verwirrte Frau in Backnang: Messerangriff auf Polizei – Beamte drohen mit Schusswaffe

Workshop in Waiblingen Bonsai-Meister zeigt perfekten Schnitt – „Wir wollen schließlich, dass die Pflanze überlebt“

Der Bonsai-Experte Udo Fischer gibt in einem Workshop in Waiblingen Tipps für Bäume und Gehölze in Kleinformat. Und die können wertvoll sein: Für mehrere hundert Jahre alte Bonsais werden weltweit hohe sechsstellige Summen aufgerufen.